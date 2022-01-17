İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 163 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 95’e vaka sayısı ise 6 milyon 224 bin 196’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 313’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 66 bin 819’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.