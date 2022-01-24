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24 Oca 2022 09:51

Yunan medyası: Erdoğan 6 ay içinde gerilimi artıracak

Yunan medyası: Erdoğan 6 ay içinde gerilimi artıracak

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi ve ilişkileri mercek altına aldı.

Gazetenin İngilizce edisyonunda yayınlanan makalede, “Türkiye ile zorlu ve öngörülemez bir faza girdik. Batılı diplomatlar ve analistler, Yunanistan’ın endişesini paylaşıyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek 6 ay içinde Yunanistan veya Kıbrıs Rum Yönetimi ile gerilimi dramatik bir şekilde artıracağını öngörüyor” yorumu yapıldı.

Siyonist lobisini örnek aldı

Papachelas, Batılı hükümetlerin Ankara’ya yaklaşımının da Doğu Akdeniz’deki gerilimi tırmandırabileceğini ve bu hükümetlerin bunun farkında olmadığını yazarken Yunan diasporasına da lobi yapma konusunda çağrıda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bu süreçte iyi görev yaptığı aktaran Papachelas, Yunan lobisinin siyonist İsrail lobisinden örnek alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: sözcü

News Code 1900018
https://tr.mehrnews.com/news/1900018/

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