Kazakistan'daki protestolarda en az 225 kişi yaşamını yitirdi

Kazakistan’da 2 Ocak’ta LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ve ardından şiddetli protestolara dönüşen olaylarda 225 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kazakistan Başsavcılığı ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta başlayan ve ülke genelinde protestolara dönüşen olaylara ilişkin bilgi verildi. Olaylarda 3 bin 393'ü kolluk kuvvetleri olmak üzere toplamda 4 bin 353 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil vatandaşlar, polis ve askerlerin de aralarında bulunduğu 225 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, ülkede 44’ü terör eylemi ve 15’i cinayet olmak üzere 546 davanın soruşturmasının sürdüğü ifade edildi. Davalar kapsamında 446 kişinin de tutuklu yargılandığı aktarıldı.

5 Ocak’ta ülkenin 3 büyükşehri ile 14 eyaletinde ilan edilen olağanüstü hal rejimi, bugünden itibaren 3 eyalette daha kaldırıldı. Böylece ülkede 1 büyükşehir ve 9 eyalette OHAL sona erdi.

6 Ocak’ta ülkeye konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün ülkeden çekilme süreci tamamlandı. Dün Belarus, Tacikistan, Ermenistan ve Kırgızistan askerleri çekilirken, bugün Rus askerleri tamamen ülkeden çıktı.

Kaynak: T24