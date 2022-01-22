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22 Oca 2022 08:58

İran- Rusya ilişkilerinin yeni sayfasında ayrıcalıklı işbirlikleri yapılacak

İran- Rusya ilişkilerinin yeni sayfasında ayrıcalıklı işbirlikleri yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Moskova ziyareti sırasında Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmesini değerlendirerek, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin yeni sayfasında ayrıcalıklı işbirlikleri yapılacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Lavrov ile İran'da yeni nükleer santrallerin inşasının hızlandırılmasında İran-Rusya işbirliği ve iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki son anlaşmaların gölgesinde işbirliğinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinin yanı sıra iki ülke vatandaşlarının konsolosluk işlerine özen gösterilmesi de dahil olmak üzere önemli görüşmelerimiz oldu.

İlişkilerin yeni sayfasında ayrıcalıklı işbirlikleri yapılacak.”

News Code 1899987
https://tr.mehrnews.com/news/1899987/

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