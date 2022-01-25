ABD'liler defalarca diyalog teklifinde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyaset Araştırmaları Merkezinin düzenlediği İran ve Komşular Konferansı'nda yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta Sri Lanka ve Hindistan’a gideceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ile P4+1 ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla bir toplantı yapma olasılığına ilişkin olarak, “Şu anda üst düzey uzmanlar ve bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeleri düzenlemekteyiz ve üst düzey toplantılara gerek kalmayacağını umut ediyoruz. Ancak müzakerelerin ilerlemesine göre başka önlemler almaya karar verilecektir” dedi.

Emir Abdullahiyan ABD ile Viyana'da doğrudan görüşmeler hakkında, “ABD’liler defalarca diyalog teklifinde bulundular, ancak bu konuda henüz bir sonuca varmadık” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Aşkabat'taki EİT zirvesi sırasında Sayın Raisi ve Sayın Erdoğan arasında yapılan son görüşmede, iki ülke cumhurbaşkanları Tahran'da İran-Türkiye İşbirliği Yüksek Komisyonu kurulması konusunda anlaşmıştır. Bu zirveyi yakın gelecekte gerçekleştirmeyi umuyoruz. Aynı zamanda İran, Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki Astana süreci görüşmeleri de gerçekleştirilebilir.”