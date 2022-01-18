İran ve Nijer dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Nijerli mevkidaşı Hassoumi Massaoudou arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran’ın dengeli dış politikasına vurgu yaparak Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesinin altını çizdi.

Emir Abdullahiyan, “İran ve Nijer’in ilişkilerini geliştirmek için büyük bir kapasiteye sahip olduğuna ve ortak bir komisyon düzenlenmesi önerisinin bu yönde iyi ve etkili bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.

Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou da Nijer Devlet Başkanı’nın selamını İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye iletirken iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesini istedi.

İran’ın önemli yerini vurgularken iki ülkenin Niamey’de ortak komisyon düzenlemesi çağrısında bulundu.