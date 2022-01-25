Emir Abdullahiyan Togo Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Tahran’da bulunan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile bir araya geldi.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey dün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya gelmişti.

Reisi bu görüşmede Afrika ülkelerinin zengin doğal kaynaklar, mineraller ve insan gücüne sahip olduğunu belirterek, “Tahran ulusların ortak çıkarları yönünde Togo da dahil olmak üzere Afrika ülkeleri ile ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirmekten yanadır” demişti.

Afrika ülkelerinin kalkınma ve refah için gerekli kapasitelere sahip olduğunu ifade eden Reisi, İran’ın Afrika halkının bağımsızlığını, ilerlemesini ve refahını desteklediğini söylemişti.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey da bu görüşmede ülkesinin İran’la kapsamlı ilişkiler kurmak istediğini belirterek, “Lome, Tahran'ın ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlarına güveniyor ve Afrika ile ekonomik işbirliğini geliştirme politikasının karşılıklı ortaklık yoluyla güçlendirileceğini umut ediyor” demişti.

Dussey, Batı'nın bağımsız ülke ve milletlere yönelik baskıcı yaptırımlarını kınayarak, "Karşılıklı çıkarlara doğrultusunda kapasitelerimizi harekete geçirmek için İran ile ortak işbirliği yapmaktan yanayız” ifadesini kullanmıştı.