İran- Rusya ilişkileri stratejik ilişkiler doğrultusundadır

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Federasyonu Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya geldi.

İkili ve parlamenter ilişkilen ele alındığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve istişarelerin devam ettirilmesine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede “Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyareti İran’ın Rusya ile ilişkilere verdiği önemi göstermektedir” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran ve Rusya cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeye ve gerçekleşen önemli müzakerelere değinerek, iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkilerin stratejik ilişkiler doğrultusunda olduğunu söyledi.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky de iki ülke arasındaki parlamenter ilişkileri ayrıcalıklı olarak değerlendirerek, bölgede İran ile stratejik işbirliğinin geliştirilmesinin Rusya için önemli olduğunu vurguladı.