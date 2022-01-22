Suudi Arabistan'dan yeni Türkiye kararı

Suudi Arabistan ile diplomaside yaşanan ılımlı hava ekonomiye de yansıdı. Ülke, Türk mallarına uyguladığı boykotu kaldırma kararı aldı. Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olan Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, ambargo ile 2,7 milyar dolardan 189 milyon dolara düşmüştü. Yeni hedef 3 milyar dolar ticaret.

Türk mallarına boykot uygulayan ve Türkiye'den ithalatı 2,7 milyar dolardan 189 milyon dolara düşüren Suudi Arabistan, ambargoyu kaldırıyor. Körfez'in en büyük ekonomilerinden biri olan Arabistan, Türkiye ile hem diplomatik hem de ekonomik açıdan yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Şubat ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında açıklanacak olan karar ile iki ülkenin ticaretinde büyük artış yaşanması bekleniyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan adayı Kazım Taycı, Suudi Arabistan'ın Türkiye için ciddi bir pazar olduğunu belirterek "2020 yılında başlatılan ambargo ile Arabistan kapısı tamamen kapanmıştı.

2018 yılında 2,7, 2019 yılında 2,5, 2020 yılında 2,3 milyar dolar ihracatımız bulunuyordu. 2020 yılında ise bu rakam 189 milyon dolara geriledi. Yüzde 90'ın üzerinde bir azalış gösterdi. Arabistan hükûmeti tüm alışveriş merkezlerinde 'Made in Turkey' imzalı ürünleri görmek istemiyordu. Karşılıklı diplomasi ile bu sorunun çözülmesi Türkiye ekonomisi ve ihracatçısı tarafından önemli bir kazanım oldu" dedi.