İran'da bugün "Kadın Ve Anneler Günü" kutlanıyor

Anneler günü dünyanın bir çok yerinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. İran’da da Anneler Günü, Hz. Fatımatüz Zehra'nın doğum gününe kutlanmaktadır.

Bugün hicri kameri takvime göre 20 Cemadiüssani 1443, Peygamber Efendimizin (sav) sevgili kızı Hz. Fatımatüz Zehra'nın (sa) mübarek veladet yıldönümüdür.

Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) değerli kızı ve Hz. Ali'nin (as) eşi Hz. Fatıma (sa) hicretten önce 8. yılda 20 Cemadiüssani'de doğdu.

Bu yüce şahsiyet çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde o hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı.

Hz. Fatıma kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın Kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.

Hz. Fatıma -sa- Ehli beytin ilk imamı Hz. Ali (as) ile evlenerek o hazretin sefa ve samimiyet dolu evinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ve Hz. Zeynep gibi değerli evlatlar yetiştirerek eşlik ve annelik görevini de en iyi şekilde yerine getirmiştir.

Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hz. Fatıma dünya kadınlarına örnek teşkil etmesi sebebiyle muhtelif rivayetlerde dünya ve ahiret kadınlarının en üstünü olarak tanıtılmıştır. O hazretin kutlu veladet yıldönümü İran'da "Kadın ve Anneler Günü" olarak adlandırılmıştır.

İranlı erekler babaanneleri, anneanneleri, anneleri, eşleri ve kardeşlerine çiçekler ve hediyeler alarak bu günü onlara tebrik ederler.