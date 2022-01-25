Türkiye'nin dış politika hedefi belli oldu

'Yeni açılımlar' kapsamında birkaç hafta önce Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen brifingde, Türkiye’de yaşanan sorunlara dış politikayla birlikte çözüm bulunacağı görüşü hâkim oldu. Türkiye’nin çevresinde ‘sorunsuz bir çember’ oluşturulması gerektiği vurgulandı. Ardından Ermenistan, Siyonist İsrail, Libya’ya ilişkin gelişmeler oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Hükûmetin son günlerde hızlanan dış politikada ilişkileri düzeltmeye yönelik adımlarının temeli, birkaç hafta önce yapılan toplantılarda atıldı. Edinilen bilgiye göre, sıkıntılı başlıkların çözümü için Cumhurbaşkanlığı’nda geniş bir brifing gerçekleştirildi. Türkiye’nin çevresinde, sorunsuz bir çember oluşturması gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantının ana başlıklarını ise hükümetin Ermenistan, İsrail rejimi, Libya, Mısır ve Fars Körfezi ülkelerine yönelik atacağı adımlar oluşturdu. ABD ve AB ile ilişkiler öncelikler listesinde yer almadı.

Ermenistan’la başlatılacak karşılıklı uçak seferleri ilk adım olarak kararlaştırıldı. Öncelikle Kars ve Van üzerinden yapılacak çalışmaların ardından, farklı illere uçak seferleri konulması da gündeme gelecek. Özellikle Van’ın Ermeniler açısından turistik merkeze dönüşebileceği yorumları yapıldı. Bu arada, Ermenilerin tarihi açıdan çok önemsediği Kars yakınlarındaki köprü ve bina gibi bazı tarihi yapıların da restorasyonunun gerçekleştirilmesi planlandı. Ermeni diasporasının baskısını azaltmak için ticari ilişkiler de eş zamanlı arttırılacak.

Yeni dönem

Libya’daki hükümet kurulmasına ilişkin kriz de yakından izleniyor. Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz projesi hem Afrika’ya açılan kapı olması nedeniyle Libya ile olan ilişkilerini daha da geliştirme planı yaptığı belirtiliyor. Libya’yla ticari ilişkilerin güçlendirilmesi çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

Mısır’la ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgede denge kurulması planları yapılmasına karşın, bu ülkeye yönelik atılacak adımların zaman alacağı kaydedildi. Fars Körfezi ülkelerinde Katar dışında Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni adım atılırken, Suudi Arabistan’ın da bu sürece dahil edilmesi planlanıyor.