İran'ın BM’de oy kullanma hakkı geri dönecek

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, “İran’ın, BM’ye olan aidat borcu ödendi ve ülkemizin oy kullanma hakkı doğal olarak hafta başında (Pazartesi günü) geri dönmelidir” dedi.

Güney Kore, İran’ın bloke varlıklarından 18 milyon dolarını Tahran’ın üyelik aidatı olarak BM’ye ödedi.

Taht Revançi geçenlerde İran’ın BM'deki oy kullanma hakkının askıya alınmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “İran BM’nin aktif bir üyesi olarak bu kurula üyelik aidatlarını tam ve zamanında ödemeyi taahhüte etmiştir ve bunu fiilen de kanıtlamıştır” demişti.

Taht Revançi, “Maalesef üst üste iki yıldır ABD'nin acımasız ve yasa dışı yaptırımları nedeniyle ülkemizin ödemelerinde sıkıntılar yaşanıyor” ifadesini kullanmıştı.