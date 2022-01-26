Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansa ulaşamayan ve son olarak yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de şans vermeyi düşünmemesi üzerine takımda geleceğiyle ilgili büyük bir belirsizlik yaşayan Mesut Özil'e ABD'den talip var.

Beckham onu takımına istiyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil sezon sonunda MLS'in yolunu tutabilir. Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özil için en güçlü aday eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami. İlk 11'deki yerini kaybetmesi halinde 34 yaşındaki futbolcunun Miami'ye sıcak bakacağı düşünülüyor.

2021'in ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında 34 resmi maça çıktı. Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Milligazete