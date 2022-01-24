  1. Spor
24 Oca 2022 11:35

İranlı fubolcu Allahyar fenerbahçe'den, Hull City'ye transfer oldu

İranlı fubolcu Allahyar fenerbahçe'den, Hull City'ye transfer oldu

Sarı lacivertliler, İranlı santrforu İngiltere Championship ekibine sattı. Fenerbahçe’nin 2019’da 753 bin Euro’ya satın aldığı Allahyar Sayyadmanesh için Hull City, bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki transferinden pay verecek.

Türk medyasında yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Hull City arasında Allahyar Sayyadmanesh’in transferi için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Sarı lacivertliler, İranlı forveti İngiliz kulübüne satmayı kabul etti.

Ünlü Türk programcı Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City’nin 20 yaşındaki futbolcu için bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki transferinden pay vereceği öğrenildi. Fenerbahçe, Allahyar’ı 2019’da 753 bin Euro’ya aldığı İran’ın Esteghlal takımından satın almıştı.

News Code 1900024
https://tr.mehrnews.com/news/1900024/

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