Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! Tam 5 milyon Euro

Ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği takviyeler dışında oyuncu satıp kaynak yaratma peşinde olan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. İngiltere Championship ekibi Hull City, bonservisi Fenerbahçe'de olan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmak için gün sayıyor.

İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer karşılığında 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, bir sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.