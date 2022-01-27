AB'den Rusya'ya sert yaptırım uyarısı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Viyana'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Michel, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının kaygı verici olduğunu, çeşitli formatlarda diplomatik görüşmelerin harekete geçirildiğini vurguladı:

"Askeri bir saldırı olması durumuna hepimiz hazırlıklı olmak istiyoruz. Böyle bir durumda çok sert yaptırımlara başvurmak durumunda kalacağız. Bunu arzu etmiyoruz ancak istikrar ve güvenliğimizi savunmamız söz konusu olunca hiçbir şekilde boyun eğmeyiz."

Diplomatik yollarla tansiyonun düşürülmesi ve bir sonuç alınması için ciddi çaba sarf edildiğini belirten Michel, söz konusu gerginliğin diplomatik yollarla çözülememesi durumunda AB'nin birlik içinde hareket ederek, nasıl karşılık verilmesi hususunda fikir birliği sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna’ya yönelik bir tehditin, Avrupa’nın tamamına yönelik bir tehdit olduğunu söyleyen Michel, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği hususunda dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: TRT Habrer