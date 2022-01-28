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28 Oca 2022 11:31

ABD, Ukrayna-Rusya krizi için BM'yi toplantıya çağırdı

ABD, Ukrayna-Rusya krizi için BM'yi toplantıya çağırdı

ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere BMGK'yi 31 Ocak Pazartesi toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Avrupa'ya ve küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını belirten Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin diplomasi için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

News Code 1900107
https://tr.mehrnews.com/news/1900107/

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