Biden: Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabiliriz

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'da küçük bir işletmeye yaptığı ziyaret esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.

Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz" dedi.

Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edebileceği' iddiasını yineleyerek bunun Moskova için için 'ekonomik sonuçları' olacağını söyleyen Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok" diye konuştu.

Biden, "Ona (Putin'e) eğer Ukrayna'ya sınıra yığdığı tüm askerleri ile girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik