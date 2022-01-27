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27 Oca 2022 21:03

Cumhurbaşkanı Reisi Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Reisi Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün remi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede bölgesel işbirliğinin önemine değinerek, "İlişkilerin derinleştirilmesi ve komşu ülkelerin daha fazla yakınsaması ile güvenlik sağlanabilir” dedi.

Reisi özellikle enerji alanında güvenliğin sağlanmasında çok taraflı mekanizmaların önemini vurgulayarak, “Üretici ülkelerin enerji politikalarında koordinasyon ve yakınsamanın sürdürülmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

İran’ın dış politikasının bölgedeki komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme doğrultusunda olduğunu belirten Reisi, “Tahran bölgesel işbirliğinin bölge halklarının barış, güvenlik ve kalkınmasının çıkarına olduğuna inanıyor ve bunu memnuniyetler karşılıyor” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran ve Doha işbirliğinin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel sektörlerdeki kapasitelerine atıfta bulunarak, tüm alanlarda işbirliğini iki ülkenin halkının yararı doğrultusunda geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi’yi Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi’ne katılmaya davet etti.

Katarlı Bakan, ülkesinin İran ile çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkilerin seviyesini yükseltmek için her türlü çabayı göstermeye kararlı olduğunu ifade etti.

News Code 1900100
https://tr.mehrnews.com/news/1900100/

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