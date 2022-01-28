Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan Katarlı mevkidaşı ile Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri tatbikat gerçekleştirdi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, dün Güney Horasan eyaletindeki Şahraht sınır bölgesinde tatbikat düzenledi.

İran 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde İran Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Irak'ı 1-0 mağlup etti. İran bu sonuçla Dünya Kupası vizesi aldı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 285 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 333'e vaka sayısı ise 6 milyon 293 bin 695'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 294'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 91 bin 880'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.