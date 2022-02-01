Reisi'den Çin Devlet Başkanı Şi'ye tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "Çin Baharı ve Yeni Yılı'nın gelişinden dolayı sizi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin onurlu insanlarını en içten dileklerimle tebrik ederim." denildi.

Bu sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ikinci elli yılına girmesi ile birlikte İran-Çin 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Reisi'nin mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Umarım karşılıklı güven ve sizin katkılarınız ile özellikle gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarları doğrultusunda ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine şahit oluruz.

Hiç kuşkusuz, sizin mükemmel liderliğinizde tüm dünya, bu yıl Pekin Kış Olimpiyatlarının başarılı bir şekilde düzenlenmesine tanık olacaktır."

Cumhurbaşkanı Reisi, Çin liderine sağlık, başarılar ve Çin halkına mutluluk ve refah diledi.