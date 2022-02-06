Reisi Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirimesinden yana olduklarını vurgulayarak, “Komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye yönelik dış politika yaklaşımımızda Irak'ın özel bir yeri vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Irak'ta siyasi yapılanma sürecinin ulusal birlik ve bütünlüğün korunması üzerinden ilerlemesini, böylece Irak halkının artan istikrarına ve ilerlemesine yol açmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Reisi, İran’ın her zaman ırak’ta güçlü ve uyumlu bir hükümet ile güçlü ve birleşik bir toplumun olmasından yana olduğunu belirtti.

Tahran ile Bağdat’ın terör örgütü IŞİD’le mücadelede başarılı bir deneyime sahip olduğunu ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar alanında devam edebileceğini belirten Reisi, “Bölge ötesi güçlerin müdahalesinin durdurulması şartıyla bölgenin tüm sorunları çözülebilir” ifadelerinde bulundu.

Reisi, “Bölgenin sorunları, Amerikalıların savurganlığının bir sonucudur. Eğer onlar bölgeden kovulursa, bölge ülkelerinin bizzat bölgede birlikte çalışarak barış, istikrar ve güvenliği tam anlamıyla tesis edebileceklerini göreceğiz” diye kaydetti.

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi de İran ile ticaret seviyesinin artırılmasının Irak için çok önemli olduğunu belirterek, “Bağdat, İran'ın komşuluk ve bölgesel ilişkilerini geliştirme politikasını memnuniyetle karşılıyor ve iki ülke arasındaki işbirliği ve ilişkilerin daha da geliştirilmesini umuyoruz” dedi.