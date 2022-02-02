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2 Şub 2022 18:42

Biden Doğu Avrupa'ya asker gönderme kararını onayladı

Biden Doğu Avrupa'ya asker gönderme kararını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden ABD birliklerinin daha fazla askerinin Rusya-Ukrayna krizinin yaşandığı Doğu Avrupa'ya yollanmasına onay veren kararı imzalardı.

Hürriyet'e göre, ABD Başkanı Joe Biden Doğu Avrupa'ya ABD askeri konuşlandırılmasına resmen onay verdi.

Biden'ın imzaladığı karara göre Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırılacak. ABD askerleri hali hazırda mühimmatlarla birlikte Ukrayna'ya gönderilmişti.

Asker sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu sevkiyatta Polonya'ya 2 bin asker yollanacak, aynı şekilde Romanya'ya da benzer sayıda asker gönderilmesi planlanıyor.

ABD'li yetkililerin CNN International'a yaptığı açıklamaya göre NATO müttefiki olan Doğu Avrupa ülkeleri de bu sevkiyatta asker gönderilecek yerler arasında.

Uzman yorumlarına göre Biden'ın bu hamlesi aynı zamanda, Rusya'nın olası saldırı ve işgal planlarından çekinen NATO üyesi Avrupa ülkelerine bir destek mesajı.

News Code 1900230
https://tr.mehrnews.com/news/1900230/

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