Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Kazakistan ve güncel gelişmeler ele alındı.

İran'da "Tondar" adlı terör örgütüne ağır darbe

İran medyasına göre; ABD'den İran’daki terörist saldırıları yönlendiren“Tondar” adlı terör örgütüne istihbarat ekipleri tarafından ağır bir darbe indirildi.

Bu örgütün askeri kanadının sözde üst düzey isimi yakalandı.

Reisi'den İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na saygı ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Bakanlar Kurulu üyeleri bugün sabah İslam Devrimi’nin 43. zafer yıldönümü dolayısıyla İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

İran'da yeni koronavirüs gelişmeleri

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 bin 160 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 563’e vaka sayısı ise 6 milyon 446 bin 404’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 819’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 115 bin 134’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.