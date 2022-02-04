Emir Abdullahiyan ile İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri telefonda görüştü

Bu telefon görüşmesinde İslam dünyası ve İslam ümmetinin meselelerini, İran ile İİT arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği sürecini ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bazı bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin bu teşkilatın Cidde'deki Sekreterliği'ndeki İran temsilciliğini yeniden açma çabalarını takdir etti.

İran ve Suudi Arabistan'ın bölgede ve İslam dünyasında önemli ülkeler olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğinin bölge ve İslam dünyasının sorunlarının çözümüne yardımcı olmasını temenni etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha’yı İran’ı ziyaret etmeye davet etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da, İran temsilciliğinin bu organizasyona yeniden açılmasını ve aktif katılımını memnuniyetle karşılayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu ve aktif bir üyesi olarak İran'ın rolünü çok önemli ve etkili olarak nitelendirdi.

Hüseyin İbrahim Taha, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diyalog sürecine desteğini açıklarken şun ifadeleri kullandı:

“İslam ülkeleri arasındaki sorunların ortaya çıkması çok üzücüdür. İslam İşbirliği Teşkilatı Müslüman ülkeleri barışa ve diyaloğa çağırıyor.”