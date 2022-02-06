Saadet Partisi liderinden Herzog’un Türkiye ziyaretine tepki

Saadet Partisi Şubat Ayı İl Başkanları Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığında online olarak gerçekleştirilen toplantıya 81 il başkanı katıldı. Karamollaoğlu, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunu:

“İsrail’in ırkçı olduğunu batı bile söylüyor”

Siyonist İsrail Başkanı’nın Türkiye’ye ziyaretine ise sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “Şahsiyetli dış politika bizim olmazsa olmazımız olmalı. Katil İsrail’in Cumhurbaşkanı’nı nasıl Türkiye’ye davet edip Meclis’te konuşturabiliriz. Bunlar Filistin’in katili. Orada kan döken bir millet. Bunların ırkçı olduğunu Batı bile söylüyor. Burada görev bize düşüyor. Bizim şahsiyetli bir dış politika nasıl olurmuş göstermemiz lazım” diye konuştu.

Kaynak: Milli Gazete