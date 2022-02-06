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6 Şub 2022 12:42

Siyonist kadın aktörün oynadığı film Kuveyt'te yasaklandı

Siyonist kadın aktörün oynadığı film Kuveyt'te yasaklandı

Siyonist kadın aktör Gal Gadot'un oynadığı "Nil'de Ölüm" adlı filmin Kuveyt'teki sinemalarda gösteriminin yasaklandığı bildirildi.

Al Kabas gazetesine göre; Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, eski bir siyonist asker olan Gal Gadot'un oynadığı "Nil'de Ölüm" filminin ülkedeki sinemalarda gösterimini yasakladı.

Kuveyt halkı başta olmak üzere Arap dünyasındaki çoğu sosyal medya kullanıcıları Siyonist İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaş sırasında Filistinli çocukların öldürülmesi çağrısında bulunan Gal Gadot'un baş rol yaptığı filmin gösterimi yasaklanması için Twitter üzerinden kampanya başlatmıştı.

Nil'de Ölüm, Kenneth Branagh tarafından yönetilen ve Agatha Christie'nin 1937'de yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan, senaryosunu Michael Green'in yazdığı, bir İngiliz-Amerikan gizem-gerilim filmidir.

Daha önce Siyonist aktörün yer aldığı "Wonder Woman" filmi de Kuveyt'te yasaklanmıştı.

News Code 1900294
https://tr.mehrnews.com/news/1900294/

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