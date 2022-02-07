Hamas, Afrika Birliği'nin İsrail kararnı olumlu karşıladı

Arap medyasına göre İslami Direniş Hareketi (Hamas), Afrika Birliği Zirvesi’nde İsrail’in gözlemci statüsünün askıya alınması kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Afrika Birliği örgütünün Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'da düzenlenen son zirvesinde, dün (6 Şubat Pazar) yapılan görüşmelerde, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin İsrail'in teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilmesine dair kararını ittifakla askıya almıştı.

Cezayir'in bu konuda, bazı Afrika ülkeleriyle birlikte yürüttüğü çabalar sonuç verdi ve başarılı oldu. İsrail'in gözlemci üyelikten çıkarılması konusu Afrika Birliği Zirvesi'nde ele alınacak konular listesinin başında yer aldı.

Cezayir Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, konuyla ilgili olarak zirveye bir teklif sunmak üzere aralarında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un da bulunduğu yedi ülke başkanından oluşan bir komisyon oluşturuldu.

Yapılan görüşmeler neticesinde İsrail'in gözlemci üyeliğinin askıya alınması, nihai kararın ise gelecek zirveye bırakılması kararlaştırıldı.

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de Siyonist İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.