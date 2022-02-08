Hafter kendi başbakanını seçiyor

Seçimlerin yapılamadığı Libya'da ülke yeni bir kaosa sürükleniyor.

Libya'da geçtiğimiz sene 24 Aralık’ta yapılması planlanan ve adaylık krizi nedeniyle iptal edilen seçimlerdeki karmaşa devam ederken, Mısır, BAE, Fransa ve Siyonist İsrail'in desteklediği general Halife Hafter'in kontrolündeki Temsilciler Meclisinden kriz çıkaracak hamle geldi.

Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamada, ülkede ertelenen seçimlerin bu yıl yapılmayacağı ve 10 Şubat’ta yeni bir geçici başbakan seçmek için oylama yapılacağı ifade edildi.

Tobruk merkezli meclisin yeni bir başbakan seçmesinin ülkeyi yeni bir bölünmeye götürmesinden korkuluyor.

Kaynak: Milli Gazete