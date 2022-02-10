İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 130 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 33 bin 681 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 294'e vaka sayısı ise 6 milyon 730 bin 608''e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 97'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 238 bin 83'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.