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10 Şub 2022 12:23

Biden ile Macron, Ukrayna krizini görüştü

Biden ile Macron, Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizindeki son durumu görüştü.

Sputnik'e göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinde son durumu değerlendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında NATO müttefikleri arasında yakın koordinasyon olduğunu vurgulayan iki lider, Macron'un son Rusya ve Ukrayna ziyaretlerini de ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'de ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna sınırındaki krizi görüşmüştü.

News Code 1900386
https://tr.mehrnews.com/news/1900386/

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