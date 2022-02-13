Cephe hattındaki Ukraynalı asker sayısı 150 bine ulaştı

DHC lideri Denis Puşilin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Her gün gerilim tırmandırılıyor. Ukrayna ordusuna silah sevkiyatında azalma gözlemlemiyoruz. Ukraynalı askerlerin sayısına gelince istihbaratımız 150 bin asker tespit etti" ifadelerini kullandı.

"Patlama sesi duyuldu"

Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden patlama sesinin duyulduğunu belirten Puşilin, sis nedeniyle patlamanın sebebini anlayamadıklarını söyledi.

Donetsk lideri, “Gazetecilerin çektiği bir provokasyon veya başka bir şey olabilir” dedi.

Kaynak: Sputnik