  1. Dünya
  2. Avrupa
10 Şub 2022 15:06

Rusya ile Belarus arasında ortak askeri tatbikat

Rusya ile Belarus arasında ortak askeri tatbikat

Rusya ile NATO arasında gerginliğin devam ettiği bir dönemde Rusya'nın Belarus topraklarında planladığı ortak askeri tatbikat bugün başladı.

Rusya-Belarus askeri güçlerinin denetlenmesinin yapılacağı Müttefik Kararlılığı 2022 ortak askeri tatbikatı 20 Şubat tarihlerine kadar sürecek.

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birliklerinin de yer alacağı tatbikata, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin de Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a 2 S-400 hava savunma füze sistemi gönderdi. S-400'lerin yanı sıra Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ve 12 Rus Su-35 savaş uçağı da tatbikatta görev alacak.

Tatbikatlar Belarus topraklarında yer alan Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşecek.

Kaynak: Euronews 

News Code 1900392
https://tr.mehrnews.com/news/1900392/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler