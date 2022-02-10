Rusya ile Belarus arasında ortak askeri tatbikat

Rusya-Belarus askeri güçlerinin denetlenmesinin yapılacağı Müttefik Kararlılığı 2022 ortak askeri tatbikatı 20 Şubat tarihlerine kadar sürecek.

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birliklerinin de yer alacağı tatbikata, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin de Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a 2 S-400 hava savunma füze sistemi gönderdi. S-400'lerin yanı sıra Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ve 12 Rus Su-35 savaş uçağı da tatbikatta görev alacak.

Tatbikatlar Belarus topraklarında yer alan Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşecek.

Kaynak: Euronews