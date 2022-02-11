Kırgızistan'da İran İslam Devrimi'ni anlatan fotoğraf sergisi

Kırgızistan'nın başkenti Bişkek'te İran İslam Devrimi'nin 43. yıldönümü münasebetiyle "İran: Dün ve Bugün; İslam Devrimi'nin Gerçekleşmesi" başlıklı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

İran İslam Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Kültür Ataşesi ile Kırgızistan Kültür ve Dışişleri Bakanlığı'nın işbirliği ile yapılan etkinlikte, İran İslam Cumhuriyeti'nin kültürel, tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra ülkenin modern görünümü, yerel mimarisi, İslam Devrimi'nin çeşitli alanlardaki başarıları sergiye sunuldu.