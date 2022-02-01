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1 Şub 2022 15:57

İran sinemasından üç film TRT 2 ekranlarında olacak

İran sinemasından üç film TRT 2 ekranlarında olacak

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'de Şubat ayında İran sinemasından üç filmi ekrana getirilecek.

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Şubat ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin Sun Children (Güneş) adlı filmi, Rakhshan Bani-Etemad'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1995 yapımı Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı) ve Oscar ödüllü Asger Ferhadi’nin Salesman (Satıcı) Filmi de televizyon ekranında olacak.

Bu akşam saat 22:00'da (Güneş) filmi ekranlarda olacak. 11 Şubat ​Cuma ​​günü 22.00'da yayınlanacak olan Satıcı filminden sonra da 24 Şubat ​Perşembe günü saat ​22.00'da Mavi Yaşmaklı filmini izeleyebilirsiniz.

News Code 1900177
https://tr.mehrnews.com/news/1900177/

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