İran, dünyada bağımsızlık ve özgürlük modelidir

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah el- Alem kanalına verdiği demeçte, el- Alem kanalına verdiği demeçte, Lübnan'daki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Seyyid Hasan Nasrullah, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) İran’a tarihi dönüşüne değinerek, “Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti İslam dünyasında bağımsızlık ve özgürlük modelidir” dedi.

İslam Cumhuriyeti'nin halk devriminin bir sonucu olduğunu belirten Nasrullah, “Egemenlik ve bağımsızlık iddiasında bulunan ancak diğer ülkelerin büyükelçiliklerine tabi olan bazı ülkeler var...Bugün İran, gerçek bağımsızlığa ve siyasi özgürlüğe sahip bir ülkedir” ifadesini kullandı.

İslam Cumhuriyeti'nin halk devriminin bir sonucu olduğunu belirten Nasrullah, “Egemenlik ve bağımsızlık iddiasında bulunan ancak diğer ülkelerin büyükelçiliklerine tabi olan bazı ülkeler var...Bugün İran, gerçek bağımsızlığa ve siyasi özgürlüğe sahip bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Şah döneminde İran üzerindeki Amerikan hakimiyetine dikkat çeken Nasrullah, “İran şah döneminde ABD kontrolündeydi. O zaman İran'ın nüfusu 35 milyon civarındaydı. Ülkenin her yerinde Amerikalı danışmanlar bulunuyordu. Petrol ve gaz da dahil olmak üzere İran’ın kaynakları yağmalanıyordu. Şah, bölgedeki ABD ve Siyonist Rejim’in planlarını uygulamaktaydı. İmam Humeyni (ra) ve devrimci halk şah rejimini devirdi, İsrail ile ilişkileri kesti ve ABD’yi İran’dan çıkardı. İran sistemi özgür ve bağımsızdır. İran halkının iradesi bu olduğu sürece bu özgürlük de devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Nasrullah, gerçek İslam ile Amerikan İslamı arasındaki farka değinerek şöyle söyledi:

“Gerçek İslam, zulme ve cinayete karşı duran bir İslam'dır, ancak ABD buna karşı çıkıyor. Amerikancı İslam, hacca gidin, namaz kılın, oruç tutun ama Filistin ile işiniz olmasın diyor. Bu nedenle ABD, İran'daki İslami sisteme düşmandır; Çünkü bu sistem bağımsızdır ve zulmü kabul etmeyen bir hükümete sahiptir.”

ABD'nin İran'a karşı savaşla ilgili iddilarının sadece Tahran'ı korkutmak ve baskı yapmak için olduğunu belirten Nasrullah, “ABD, İran'ın barışçıl nükleer programının gelişimini durdurmadı ve durduramayacaktır” dedi.

Nasrullah, Siyonist Rejim’in İran'a olası herhangi bir saldırısıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“İsrail rejimi İran'ı bombalarsa İran'ın tepkisi sert olur. İsrail’in de korktuğu şey budur.”