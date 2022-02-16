İran yaptırımlarının planlayıcısı ABD Dışişleri'nden ayrıldı

İran'a yönelik uygulanan yaptırımların planlayıcısı olarak bilinen Richard Nephew Twitter üzerinden ABD nükleer müzakere ekibi ile Dışişleri'nden ayrıldığını duyurdu.

Amerikan medyasına göre Richad Nephew, "Gerçek bir siyasi anlaşmazlık nedeniyle 6 Aralık'ta ABD ekibinden ve geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldım." dedi.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Trump yönetiminin Tahran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının büyük bir hezimete uğradığını itiraf etmişti.