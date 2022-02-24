  1. Siyaset
24 Şub 2022 09:37

İran ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında telefon görüşmesi yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan  yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine değinerek, “Bu görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettik ve müzakere heyetleri iyi bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda hızlı bir anlaşmaya varmak, Batı’nın İran’ın çıkarlarını güvence altına almak için gerçekçi bir politika kararı alma yönünde ciddi iradesini gerektirir” dedi.

Emir Abdullahiyan, görüşmelerde yer alan Avrupa ülkelerinin gerçekçi bir bakış açısıyla bir anlaşmaya varılmasında yapıcı rol oynamasını temenni etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da, İngiltere ile İran arasındaki artan ilişkilerin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Liz Truss, “Görüşme sürecinde şu ana kadar iyi sonuçlar aldık, ancak görüşmelerin bir an önce tamamlanması ve taraflarca anlaşmaya varılması uygundur” dedi.

News Code 1900664
https://tr.mehrnews.com/news/1900664/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler