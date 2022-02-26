ABD: Rusya ile İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri sürdüreceğiz

Amerikan medyasına göre, günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price,"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı eylemine rağmen, Moskova ile İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler devam edecek." dedi.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da, AB yetkilisi Mora’nın başkanlığında, İran, Rusya, Çin, Almanya, Fransa ve İngiltere'den üst düzey temsilcilerin katılımıyla devam etmişti.