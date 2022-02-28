İran, Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararından memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

'Viyana anlaşması taslağı hazır'

Hatipzade, İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) katılımıyla yürütülen Viyana müzakerelerine ilişkin, "Anlaşma taslağı hazırlandı. Bu taslak ortaklaşa hazırlanmıştır." dedi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı meseleler hala çözlülmüş değil. Bu konuda Sayın Bakıri’ye gerekli talimatlar verildi. Ne yazık ki Batı ve ABD tarafı henüz üç ana konu hakkında siyasi bir karar vermiş değil.

Batılı taraflarla yapılan temaslarımızda İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri ile Tahran'ın tavrını anlatmaya çalıştık. Mevcut durumda bu kırmızı çizgiler konusunda Washington ve Avrupa için bir muğlaklık olmadığını düşündüğümüz. Biz kırmızı çizgilerimizi aşmayacağız. Dolayısıyla diğer tarafların görüşmeleri daha fazla uzatmamasını bekliyoruz."

'Viyana müzakerelerinin Ukrayna savaşı ile hiçbir ilgisi yok'

Hatipzade, Ukrayna savaşının Viyana’daki müzakerelerin seyrini etkileyip etkilemeyeceği konusundaki soruya, “Viyana müzakerelerinin Ukrayna-Rusya savaşı ile hiçbir ilgisi yok; Viyana'daki müzakereler Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde yürütülüyor ve anlaşmadaki tüm tarafların çıkarlarına dayanmaktadır. Bu görüşmelerden sonuç çıkarmak için çaba sarf ediliyor." yanıtını verdi.

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararı

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararına ilişkin açıklamada bulunan Hatipzade, "Rusya ve Ukrayna arasında diyalog tavsiyemizdir. Çatışmaları durdurmak kesinlikle gündemde olmalı. Ukrayna sorununa siyasi bir çözüm olduğuna inanıyoruz." dedi.

Rusya'ya uygulanan geniş kapsamlı yaptırımlar

İranlı sözcü, Rusya'ya uygulanan geniş kapsamlı yaptırımlara dair, "İyi komşuluk ilkesine dayanan İran-Rusya ilişkileri çok boyutlu ve tamamen doğaldır. İran'ın dost ve komşu ülkelerle olan doğal ilişkileri, üçüncü tarafların baskılarına aldırış edilmeden sürecektir." diye konuştu.