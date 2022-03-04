Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Viyana görüşmelerindeki çabalarından dolayı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i takdir ederek, “İyi ve hızlı bir anlaşmayı sonuçlandırmaya hazırız. Ancak Batılı tarfın acelesi İran'ın kırmızı çizgilerine uymasını engelleyemez” dedi.

Anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, “İran müzakere heyeti diğer heyetlerle sürekli ve aktif istişare içindeler. İran heyeti ciddiyetle nihai ve iyi bir anlaşmaya varmaya çalışacaktır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Batılı taralar kalan kırmızı çizgilerimizi kabul ettiğinde Viyana'da bulunmaya hazırım” diye kaydetti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Kanaatimizce, önümüzdeki anlaşmada İran'nın temel talepleri dikkate alınmıştır. İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki görüşmelerin koordinatörü olarak görüşmelerin ilerleme ve nihai sonuca ulaşma yolunda olduğunu belirtmek isteriz” dedi.