Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Ukrayna'da barışa yol açacak her türlü diplomatik çabayı destekliyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna’daki gelişmelere değinerek, “İran dış politika ilkelerine dayanarak, sultacılığa karşıdır ve tüm milletlerin kaderlerini belirleme hakkını destekliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İran Ukrayna’daki gerilimleri barışçıl bir şekilde çözülmesine yol açacak her türlü diplomatik çabayı destekliyor ve barışı yeniden sağlayabilecek her türlü yardıma hazırdır” ifadesini kullandı.

Reisi, “İran, onlarca yıllık NATO yayılmacılığının neden olduğu güvenlik kaygılarını anlarken tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine vurgu yapmaktadır. Mevcut durumdan çıkmanın tek kalıcı ve adil yolunun diplomasinin ve tüm tarafların uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının olduğuna inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pakistan'da

General Vahidi, 4 gün sürecek İslamabad ziyareti kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Zahir Ahmed Babir ve Savunma Üretimleri Bakanı Zübeyde Celal ile görüşecek.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, eğitim, bilim ve teknoloji gibi ikili askeri işbirliğini geliştirme konuları Pakistanlı yetkililerle ele alacak, ayrıca Pakistan'daki bazı askeri üsler ve akademilerde incelemelerde bulunacaktır.

İran, Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararından memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) katılımıyla yürütülen Viyana müzakerelerine ilişkin, "Anlaşma taslağı hazırlandı. Bu taslak ortaklaşa hazırlanmıştır." dedi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı meseleler hala çözlülmüş değil. Bu konuda Sayın Bakıri’ye gerekli talimatlar verildi. Ne yazık ki Batı ve ABD tarafı henüz üç ana konu hakkında siyasi bir karar vermiş değil.

Batılı taraflarla yapılan temaslarımızda İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri ile Tahran'ın tavrını anlatmaya çalıştık. Mevcut durumda bu kırmızı çizgiler konusunda Washington ve Avrupa için bir muğlaklık olmadığını düşündüğümüz. Biz kırmızı çizgilerimizi aşmayacağız. Dolayısıyla diğer tarafların görüşmeleri daha fazla uzatmamasını bekliyoruz."

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararına ilişkin açıklamada bulunan Hatipzade, "Rusya ve Ukrayna arasında diyalog tavsiyemizdir. Çatışmaları durdurmak kesinlikle gündemde olmalı. Ukrayna sorununa siyasi bir çözüm olduğuna inanıyoruz." dedi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 207 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 962 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 838'e vaka sayısı ise 7 milyon 51 bin 429'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 952'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 652 bin 188'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.