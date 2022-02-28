  1. Toplum
28 Şub 2022 14:51

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 207 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 962 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 838'e vaka sayısı ise 7 milyon 51 bin 429'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 952'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 652 bin 188'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900771
https://tr.mehrnews.com/news/1900771/

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