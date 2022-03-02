Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei: Ukrayna, ABD’nin kriz yaratan politikasının kurbanıdır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Meb'as Bayramı münasebetiyle dün yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ayetullah Hamanei Ukrayna krizi hakkında, “Biz Ukrayna'da savaşın sona ermesinden yanayız ve savaşın orada bitmesini istiyoruz. Krizlerin çözümü ancak onların kaynağı bilinirse çözülür. Ukrayna'daki kriz ABD ve Batı'nın politikalarından kaynaklanmakta. Bunlar bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir.” dedi.

İran: Anlaşmaya hazırız ancak sonsuza kadar beklemeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Viyana görüşmeleri ile ilgili iddialarına tepki göstererek, "Beyaz Saray karar verirse, anlaşmaya varılabilir. İran anlaşmaya hazırdır ancak sonsuza kadar beklemeyecek." dedi.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 64'e vaka sayısı ise 7 milyon 60 bin 741'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 27'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 665 bin 702'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki İranlıların çatışma bölgelerinden tahliyesi sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "İran büyükelçiliğinin çabalarıyla Ukrayna'da yaşayan çok sayıda İranlı çatışma bölgesinden tahliye edildi." ifadesini kullandı.