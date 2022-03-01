  1. Toplum
1 Mar 2022 15:17

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 64'e vaka sayısı ise 7 milyon 60 bin 741'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 27'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 665 bin 702'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900791
https://tr.mehrnews.com/news/1900791/

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