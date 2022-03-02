Nasrullah: Parlamento seçimlerini yapmaya hazırız

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bu akşam yaptığı konuşmada, Lübnan'daki parlamento seçimleri de dahil olmak üzere siyasi gelişmelere ilişkin olarak değelendirmelerde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında Lübnan parlamento seçimlerine değinerek, “Bazıları seçimin zamanında yapılmasına şüpheyle yaklaşırken, bazıları siyasi partileri seçimi ertelemeye çalışmakla suçluyordu. Bu konu artık kapanmıştır ve seçimler yapılacak” dedi.

Nasrullah, "Seçim programı geçtiğimiz aylarda ele alınmıştı ve şu anda hazırlanmak aşamasındadır ve yakında açıklanacaktır" ifadesini kullandı.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün Hizbullah Hareketinin eski Genel Sekreteri olan Şehit Seyyid Abbas al-Musavi’nin şehadet yıldönümünde yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki gelişmelere değinerek, ABD’yi Ukrayna’da yaşananlardan sorumlu tutumuştu.