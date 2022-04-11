Filistin halkı mücadelelerinde yenilmeyecek

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu akşam yaptığı konuşmada, bölgedeki ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasının başında Filistin meselesine değinen Seyyid Hasan Nasrullah, “Tüm saygımızla Filistinli gençlerin, kadınların, çocukların ve erkeklerin yanı sıra Filistinli şehitlerin ailelerinin kahramanlıkları ve kesin tutumları karşısında durmalıyız” dedi.

İşgal altındaki Filistin'de yaşananların, düşmanla mücadele ve Siyonist Rejimin geleceği hakkında pek çok anlam taşıdığını belirten Nasrullah, Siyonist Rejime hitap ederek, “Eğer Filistin halkının umutusuz olacağını ve yenilgiye uğrayacağını düşünüyorsunuz bir yanılsama içindesiniz” ifadesini kullandı.

Nasrullah, Lübnan halkını ve tüm Müslümanları Dünya Kudüs Günü etkinliklerine katılmaya çağırdı.

18 Nisan 1996 Kana Katliamına dikkat çeken Nasrullah, “Kana katliamında ABD, Güvenlik Konseyi'nin Siyonist düşmanı bu katliamdan dolayı kınayan bir karar çıkarmasına izin vermedi. Bu, ABD ve uluslararası toplumun sergilediği tutumdur... ABD, düşmanları, saldırganları ve savaş başlatanları savunuyor. Boykot etmeyi bırakın da hatta onların kınanmalarını bile engelliyor” ifadelerinde bulundu.

Nasrullah, Lübnan'ın içişlerine, özellikle de parlamento seçimlerine atıfta bulunarak, “Siyasi grubumuzun meclisteki sandalyelerin üçte ikisini kazanmak istediğine dair iddialar kışkırtıcı bir sözdür” dedi.