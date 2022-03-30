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30 Mar 2022 15:15

Hasan Nasrullah, İslami Cihad Hareketi lideri ile görüştü

Hasan Nasrullah, İslami Cihad Hareketi lideri ile görüştü

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ve beraberindeki heyet ile görüştü.

El Manar TV kanalına göre, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede Filistin'deki son durum başta olmak üzere 1948'de işgal edilmiş topraklarda düzenlenen şehadet eylemleri ve bölgesel konular ele alındı.

Tel Aviv kentinde dün üç farklı noktada gerçekleştirilen şehadet eylemlerinde 5 işgalci yerleşimci öldürülürken bazı işgalciler de yaralanmıştı.

Bu eylemlerle birlikte, son 8 gün içinde Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde gerçekleştirilen 3 şehadet eyleminde öldürülen toplam işgalci sayısının 11'e çıktığı ifade edildi.

News Code 1901249
https://tr.mehrnews.com/news/1901249/

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