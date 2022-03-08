Nasrullah: Ukrayna'da yaşananlar ibret verici bir olay

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, "Gaziler Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime dair Nasrullah, "Ukrayna'daki gelişmeler çok önemli. Bu ülkede yaşananlar ibret verici bir olaydır." dedi.

Nasrullah, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm savaşlarında sivillere karşı işlediği iğrenç cinayetlerini görmezden gelen ABD, Ukrayna'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller konusunda uyarıda bulunuyor.

Amerika yönetimi, Japonya, Somali, Irak, Afganistan ve Suriye'de savaş suçu işledi. Siyonistler Gazze halkı ile Filistinlilere karşı cinayetler işledi. Suudi-Amerikan düşmanı Yemen halkına karşı suçlar işledi. Amerikan savaş uçakları Afganların düğün törenini hedef alarak matem törenine dönüştürdü.

ABD ordusu ve Avrupa birliklerinin Cezayir, Libya ve diğer ülke halklarına yaptıkları cinayetten dolayı binlerce kez yargılanması gerekiyor."

Nasrullah, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna tutumunu eleştirerek, "Bu iki ülke Ukrayna'yı savaşa iterken, Almanya dahil bazı Avrupa ülkeleri bunu istemedi. Ukraynalı yetkililer şimdi tek başına bırakıldıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyorlar." açıklamasını yaptı.

"Ukrayna savaşından çıkarılacak derslerden biri Washington'a bel bağlamamaktır." diyen Seyyid Hasan Nasrullah, ABD'ye güvenmenin aptallık ve cehalet olduğunu söyledi.

Pakistan'daki cami saldırısı

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide düzenlenen terör saldırısına tepki gösteren Hasan Nasrullah, “Pakistan'ın Peşaver kentinde kendilerini patlatan intihar bombacıları ABD tarafından eğitiliyor. Bu teröristler ABD’ye hizmet etmektedir.” ifadelerini kullandı.

'Lübnan, BM Genel Kurulu'nda çekimser kalmalıydı'

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Lübnanlı yetkililere seslenerek, "Lübnan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çekimser kalmalıydı. Bu tutum ülkenin lehine olurdu, ancak Lübnan yönetimi Rusya'ya karşı oy kullandı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın Beyrut’taki ABD Büyükelçiliği'ne götürülerek değiştirilmesi talihsiz bir durumdur. Bu, Lübnan Dışişleri açıklamasının ABD Büyükelçiliği tarafından yazıldığı anlamına geliyor, bu egemenlik mi?" sorusunu yöneltti.