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5 Mar 2022 16:46

Lavrov: Rusya müzakereler için Ukrayna’dan yeni tarih almadı

Lavrov: Rusya müzakereler için Ukrayna’dan yeni tarih almadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler konusunda Kiev’den henüz yeni bir tarih almadıklarını duyurdu.

Lavrov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’da yalnızca kendileri için tehdit oluşturan Ukrayna askeri altyapı tesislerine saldırdığını savunan Lavrov, Kiev yönetiminin yabancılar ve sivillerin Rus ordusuna karşı rehin tutulmasına karşı olmadığı izlenimi verdiğini söyledi.

Lavrov, Rus ordusunun yabancı öğrencilerin Harkiv’den tahliyesine yardım etmeye hazır olduğunu ancak bunun Ukrayna tarafınca engellendiğini öne sürdü.

İnsani yardım ve güvenli koridor hususunda da açıklamalarda bulunan Lavrov, Herson şehri yönetiminin Rusya’nın insani yardımını reddettiğini ifade etti. Lavrov, “Bu, Kiev rejiminin manevrasına benziyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

News Code 1900865
https://tr.mehrnews.com/news/1900865/

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